NAC wint carnavalswedstrijd van Jong PSV

BREDA - NAC heeft op Carnavalsvrijdag de derde overwinning op rij weten te boeken. In een thuisduel werd er gewonnen van Jong PSV. Dit ondanks dat de ploeg eerst op achterstand kwam. Bekijk hier de prachtige foto’s van onze fotograaf Peter Visser.

NAC heeft op Carnavalsvrijdag de derde overwinning op rij weten te boeken. In een thuisduel werd er gewonnen van Jong PSV. De start van het duel was niet erg vermakelijk, beide ploegen kwamen moeilijk tot kansen. In minuut 25 kreeg NAC ook nog eens een domper te verwerken Jeremy Antonisse zetten Jong PSV op voorsprong, 0-1.

De Bredanaars kwamen vervolgens wel snel met een antwoord. Naoufal Bannis maakte zo’n vijf minuten later alweer de gelijkmaker. Hiermee gingen de Brabantse ploegen rusten met een gelijke stand.





Tweede helft



Na rust kwam NAC iets beter voor de dag. Het duurde echter wel lang voordat de Bredase formatie de voorsprong pakte. In minuut 79 was het eindelijk zo ver. Ralf Seuntjens kopte een voorzet van Dion Malone binnen. In de blessuretijd bepaalde invaller Kaj de Roij de eindstand op 3-1.