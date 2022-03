Eind aan winstreeks: NAC verliest in Helmond

BREDA - Er is een einde gekomen aan de winstreeks van NAC. Na zes overwinningen op rij moest de Bredase formatie gisteren capituleren. De Bredanaars verloren gisteren uit bij Helmond Sport en het werd uiteindelijk een flink verlies.

De Bredanaars kregen enkele kansen via Yassine Azzagari en Ody Velanas. Echter was het Helmond dat op voorsprong kwam. In minuut 38 wist Thomas Beekman de bal achter Olij te schieten. En daar bleef het niet bij voor rust. Dylan Seys tikte ook nog voor rust de 2-0 binnen voor de thuisploeg.

Tweede helft

Kort na rust was het meteen weer raak voor Helmond Sport. Nu was het Boyd Reith die bij de tweede paal te veel vrijheid kreeg en binnen schoot. Na een uur spelen werd het nog erger voor de Bredanaars. Van Landschoten maakte er 4-0 van. Daar bleef het uiteindelijk wel bij. Een pijnlijk en ruim verlies voor NAC.