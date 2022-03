Crossminds: ‘Overeenstemming over aandelenverkoop NAC’

BREDA - Het is crossminds na een eerdere afkeuring door de Raad van Commissarissen (RvC) van NAC alsnog gelukt overeenstemming te bereiken over de verkoop van de aandelen van de club. Er is een overeenstemming bereikt met City Football Group.

Op verzoek van de RvC en aandeelhouders hebben zij de afgelopen periodeonderzoek gedaan naar onder andere de initiatieven City Football Group, een combinatie tussen Global Football Corporation en Karel Vrolijk.

Herbij hebben ze deze partijen getoetst op basis van de door de RvC, stichting NOAD en de KNVB gestelde criteria. Hierbij moet gedacht worden aan criteria als een gezonde balans tussen lokale betrokkenheid en zakelijke afstand. Maar ook de voetbalachtergrond, voetbalvisie en het voetbalplan, financiële draagkracht op korte en lange termijn en instandhouding van het gouden aandeel. Ook de herkomst van de financiële middelen, de UBO van de belanghebbenden en hun intenties waren van belang.

Crossminds heeft de aandeelhouders de uitkomsten van hetonderzoek gepresenteerd. Op basis daarvan hebben zij ervoor gekozen om hun aandelen te verkopen aan City Football Group.

Met City Football Group, die reeds een langdurige samenwerking heeft met NAC, is deze week overeenstemming bereikt onder het voorbehoud van goedkeuring door de RvC, Stichting NOAD, de KNVB en de gemeente Breda. Daarmee gaat het verkoopproces de laatste fase in en gaan de aandeelhouders en City Football Group er vanuit dat op korte termijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan worden gestart.