Statement Ons NAC: ‘Wij kunnen NAC de zonnige toekomst geven die het verdient’

BREDA - Het nieuws dat de aandeelhouders van NAC hun aandelen willen gaan verkopen aan City Football Group is bij supporters ingeslagen als een bom. OnsNAC is vrijdag naar buiten gekomen met een statement en roept de aandeelhouders op om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van supporters en sponsoren. OnsNAC is ervan overtuigd dat het mogelijk is om ‘NAC de zonnige toekomst te geven die het verdient’.

Het is voor veel supporters van NAC een schrikbeeld: Een overname van NAC door City Football Group. En dat vindt ook OnsNAC. OnsNAC is een coöperatie, opgericht om supporters en sponsoren (mede-)eigenaar te maken van NAC Breda, vanuit de visie dat zij de meest stabiele factor en het hart van de club zijn. De projectgroep van OnsNAC heeft zich de laatste maanden op de achtergrond gehouden om lopende processen tussen de aandeelhouders en potentiële kopers niet te verstoren. Maar nu naar buiten is gekomen dat de aandeelhouders in zee willen met City Football Group, laat OnsNAC van zich horen. “De clubs die door City Football Group zijn opgeslokt de afgelopen jaren, ondergaan allemaal hetzelfde lot als wat NAC staat te wachten indien deze transactie afgerond zou worden. Een zielloze club, die wordt misbruikt door een voetbalmachine, waarbij financiële belangen van een buitenlands conglomeraat de boventoon voeren. De aanlokkelijke plannen die ooit gepresenteerd zijn bij Lommel en Girona, hebben er toe geleid dat ze nog immer een marginale rol spelen in het betaald voetbal van hun land. Door deze overname wordt NAC een middel in plaats van een zelfstandig doel”, laat OnsNAC vrijdag in een statement weten.

In dat statement roept NAC de aandeelhouders op om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van supporters en sponsoren. “Er zijn meer dan voldoende financiële middelen beschikbaar om de aandelen van de huidige aandeelhouders over te nemen tegen condities die tot nu toe naar buiten zijn gekomen en daarnaast de komende 5 jaar structureel te investeren in het dichten van begrotingsgaten en het versterken van de organisatie”, stelt OnsNAC. “Met een aantal vermogende sponsoren in combinatie met de hondstrouwe aanhang, kunnen wij de club de zonnige toekomst geven die het verdient met behoud van onze eigen unieke cultuur en identiteit. Over de toekomstige invulling van de samenwerking laten wij ons graag door externe adviseurs begeleiden, zodat er een goed, bestuurbaar model ontstaat. Hierbij staan wij open voor gesprekken met alternatieve kopers die de NAC supporters en sponsoren respecteren en op waarde schatten en de identiteit en cultuur van de club ongemoeid laten. Hoe groter het draagvlak en financiële draagkracht, des te beter voor de toekomst van NAC.

“NAC is van Breda. NAC is niet alleen een voetbalclub, maar heeft ook een niet te onderschatten maatschappelijk bijdrage in de regio. NAC verdient het om ondergebracht te worden bij hen die zoveel van de club houden. NAC verdient het om geen handelshuis te worden. De loyaliteit van supporters en sponsoren moet na al die jaren eindelijk eens beloond worden. Iedereen in Breda moet weer trots worden om supporter te zijn van de mooiste club van het land!”