Zesentwintig verdachten van de rellen rond NAC-NEC verschijnen binnenkort voor de rechter

BREDA - 26 verdachten van de rellen na afloop van de wedstrijd NAC-NEC in mei 2021 moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. Het gaat om 24 meerderjarige verdachten en 2 minderjarige verdachten.

Op 11 april staan acht verdachten van de rellen voor de rechter. Op 12 april gaat het om zeven verdachten, en op 13 april om negen verdachten. Allen zijn meerderjarig. De twee minderjarige verdachten moeten op 14 april voor de rechter verschijnen.

Heftige rellen

Op zondag 23 mei 2021 was de play-off wedstrijd van NAC tegen NEC. Voor de wedstrijd had zich al een flinke groep relschoppers bij het stadion in Breda verzameld. Er werd vuurwerk en rookbommen afgestoken. De relschoppers mochten vanwege de coronamaatregelen het stadion niet in.

Toen aan het eind van de wedstrijd bleek dat NAC de belangrijke wedstrijd had verloren, probeerde een grote groep relschoppers het stadion alsnog binnen te komen door een hek te forceren. De Mobiele Eenheid (ME), die al in het stadion was, kon dat met behulp van de ME die buiten het stadion stond ternauwernood voorkomen. Hierop werd de frustratie op de ME’ers en hun voertuigen botgevierd. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk en politievoertuigen liepen schade door zeer zwaar vuurwerk. Ook werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd.