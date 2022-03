NAC zegt contracten van zes spelers formeel op

BREDA - Volgens de richtlijnen van de CAO voor contractspelers Betaald Voetbal Nederland is NAC verplicht om spelers met een aflopend contract voor 1 april iets te laten weten over eventuele opties die gelicht worden en welke contracten formeel worden opgezegd. Deze week hebben een aantal spelers een bericht ontvangen over hun contractsituatie. Zes spelers kregen een formele opzegging.

Een formele opzegging wil niet zeggen dat de club niet meer in gesprek kan gaan met deze spelers of dat de spelers in de nabije toekomst niet alsnog een aanbieding ontvangen van de club. De aankomende periode zal worden benut om te bekijken hoe het elftal er volgend jaar uit komt te zien en welke spelers daar mogelijk nog onderdeel van zijn.



Sabir Agougil en Roy Kortsmit hebben een aflopend contract, maar aan beiden spelers is aangegeven dat de club graag met hen verder wil. Van Welat Cagro, Pjotr Kestens, Dion Malone zijn de opties in het contract gelicht. Zij zullen dus volgend jaar ook deel uitmaken van de selectie van NAC. Ook het contract van Ody Velanas loopt nog een jaar door.



De contracten van Moïse Adiléhou, Yassine Azzagari, Mario Bilate, DJ Buffonge, Wout Neelen, Gylermo Siereveld zijn formeel opgezegd. Voor die zes spelers is het dus nog onduidelijk of zij volgend seizoen deel zullen uitmaken van de selectie.