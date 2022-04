NAC laat dure punten liggen op bezoek bij Jong FC Utrecht

BREDA - NAC heeft zichzelf dinsdag een slechte dienst bewezen in de jacht op een plaats in de Keuken Kampioen Divisie Play-offs. In Stadion Galgenwaard leek het lang op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg het de deksel op de neus. Jong FC Utrecht spits Almqvist maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Edwin de Graaf koos voor een andere opstelling dan in het duel met Jong Ajax van afgelopen vrijdag. Hij greep terug op drie verdedigers, waar NAC rond de winterstop ook een aantal wedstrijd mee speelde.

De openingsfase was vooral aftasten van beide kanten. Het eerste gevaar van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Gelukkig stond Nick Olij tot tweemaal toe op de goede plaats. NAC had in de eerste helft wel het meest de bal, maar gevaarlijk werd het niet. Op een schot voorlangs van Kaj de Rooij naast creëerde de Parel van het Zuiden te weinig in het eerste bedrijf.

Jong Utrecht wist wel een aantal keer in scoringspositie te komen. Pogingen van onder anderen Sylla en Balk werden een prooi voor Nick Olij, waardoor de eerste helft met dezelfde stand eindigde als dat hij begon: 0-0.

De tweede helft kwam NAC iets beter voor de dag. Er werd minder weggegeven en zelf wist het kwam langzaamaan tot kansen. De grootste was voor Ody Velanas, maar hij wist de bal niet tussen de palen te krijgen.

De tweede helft kon het balletje beide kanten op vallen. Zowel NAC als Jong FC Utrecht kregen een aantal mogelijkheden om op voorsprong te komen. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kwam die voorsprong er ook. Helaas wel aan de verkeerde kant. Het was Almqvist die de bal van dichtbij achter Olij schoot voor de 1-0.



Diezelfde Olij, die een zeer goede wedstrijd dus zag eindigen in een verliespartij kreeg in de laatste minuut van de extra speeltijd zelf nog de kans om NAC eigenhandig een punt te bezorgen in Stadion Galgenwaard. Hij was mee naar voren bij een corner, maar zijn kopbal werd ternauwernood door doelman Nijhuis uit het doel gehouden. Een slechte beurt in de jacht op een plaats in de Play-Offs voor NAC. De Graafschap blijft door dit verlies op plek acht.