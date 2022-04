Rogier Molhoek stopt als jeugdtrainer bij NAC

BREDA - De wegen van de NAC Jeugdopleiding en Rogier Molhoek scheiden na dit seizoen. De veertigjarige oefenmeester gaat opzoek naar een nieuwe uitdaging, die buiten NAC zal liggen.

Molhoek, die eerder als speler actief was voor NAC, begon in 2017 als eindverantwoordelijke bij NAC O17. Na een korte interim-periode als assistent-trainer van het eerste elftal in 2020, koos Molhoek ervoor om terug te keren als hoofdtrainer in de jeugdopleiding. Dit seizoen is hij hoofdtrainer van NAC O18, waarmee hij kortgeleden promoveerde naar het hoogste niveau.

Rogier Molhoek: “Na 2 jaar in de jeugd bij Brabant United en nu vijf jaar hier in de jeugdopleiding, voel ik dat het nu tijd is voor de volgende stap in de vorm van een functie bij een eerste elftal. Ik koester warme gevoelens bij NAC en had deze stap ook graag bij NAC gemaakt, maar helaas voel ik ook dat er momenteel, hoe jammer ik dat ook vind, elders wellicht meer kansen liggen voor deze stap. Ik zal de spelers en mensen bij NAC erg gaan missen. We hebben denk ik met z’n allen goed werk geleverd de laatste jaren en het zal raar zijn om straks niet meer richting Breda te rijden. De laatste maanden zal ik afmaken met mijn jongens met dezelfde energie en beleving die ik vanaf dag 1 dat ik hier kwam heb laten zien.”

“Rogier heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een goede ontwikkeling binnen de Jeugdopleiding”, stelt Eric Hellemons. “Hij is een trainer met veel potentie voor de toekomst, die klaar is voor de volgende stap. We gaan Rogier niet alleen als trainer missen, maar ook zeker als mens.”