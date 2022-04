NAC verwelkomt zorgpersoneel van Amphia Ziekenhuis tijdens NAC - VVV

BREDA - Aanstaande vrijdag zal Vak I van het Rat Verlegh Stadion gevuld zijn met medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dit om de medewerkers in het zonnetje te zetten als dank voor hun tomeloze inzet tijdens de coronapandemie.

Op 8 maart 2020 stond de laatste thuiswedstrijd tegen Roda JC op het programma voordat de coronapandemie uitbrak. NAC wist deze wedstrijd te winnen met een 4-1 winst. Na deze wedstrijd werd bekend dat de resterende wedstrijden in het betaald voetbal niet meer hervat werden. Destijds kregen de NAC-seizoenkaarthouders een aantal opties voor compensatie. Eén van die opties was hun tickets schenken aan de mensen die in de zorg werken. En aankomende vrijdag is het dus zover.

Tijdens NAC – VVV Venlo zullen er zo’n 400 medewerkers van het Amphia Ziekenhuis de wedstrijd bezoeken. Al het zorgpersoneel van het Bredase ziekenhuis heeft inmiddels hun wedstrijdtickets ontvangen en zullen aanstaande vrijdag plaatsnemen in vak I. “Wij wensen iedereen een fijne wedstrijd toe en danken jullie nogmaals voor de tomeloze inzet tijdens de pandemie”, laat NAC weten.