Late zege voor NAC tijdens uitduel

BREDA – Met dank aan de blessuretijd kon NAC gisteren toch nog de overwinning naar zich toetrekken tijdens het uitduel tegen Almere City. De Bredanaars won de wedstrijd met 1-2 en zijn hierdoor een stapje dichter bij de play-offs.

NAC nam het gisteren op tegen Almere City in het Yanmar Stadion. De Bredase club leek moeilijk op te starten en de eerste twintig minuten was vooral Almere City aan bal. Rond de 25ste minuut kon NAC het spel omkeren en in de aanval. Tevergeefs want tijdens de rust stond de teller nog op 0-0.

Tweede helft

Na de rust bleken beide clubs wakker te zijn geworden. In de 47ste minuut kwam het eerste doelpunt van de wedstijd. Velanas kopte de bal in het net na een goede aanzet van Azzagari. De voorsprong van NAC kon rekenen op tegengeluid en Almere probeerde meerdere malen een tegenpunt te maken. Dit lukte pas in de 61ste minuut. Malone zorgde met een corner voor de gelijkmaker.

Voor Almere City stond er veel op het spel en dat was te merken. Meerdere malen probeerden zij de bal voorbij Olij te krijgen maar de goalie zorgde ervoor dat er geen bal meer in het net belandde. De wedstrijd leek op 1-1 te blijven hangen.

Overwinning

Pas diep in de blessuretijd kwam het verlossende antwoord. In de 98ste minuut kon Bannis toch nog de bal achter doelman Bakker schieten. De scheidsrechter floot direct af en dat was het teken van de 1-2 overwinning voor NAC. De Bredaase club kon hierdoor met drie punten voor de play-off naar huis vertrekken.