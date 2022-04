Kaj de Rooij geschorst voor duel tegen FC Dordrecht

BREDA - Kaj de Rooij heeft in het duel met Almere City FC zijn vijfde gele kaart ontvangen, waardoor hij het duel met FC Dordrecht van aanstaande vrijdag aan zich voorbij moet laten gaan.

De Rooij kreeg afgelopen zaterdag in het heetst van de strijd een gele kaart van arbiter Dieperink, na een overtreding op Bradley van Hoeven. Deze gele kaart kost hem dus het thuisduel met FC Dordrecht. Een week later, als NAC het opneemt tegen TOP Oss, is De Rooij weer speelgerechtigd.

NAC won de uitwedstrijd tegen Almere City met 1-2 dankzij een late treffer diep in de blessuretijd. In de 98e minuut lukte het Bannis om de bal toch nog achter doelman Bakker te schieten.

Stand

NAC staat momenteel op de 8e plaats van de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht staat op de 19e plaats, en is daarmee één van de hekkensluiters. Alleen Helmond Sport haalde dit seizoen minder punten.