NAC=Breda voorgedragen om NAC te kopen: ‘Met liefde gewerkt aan een plan voor een gezonde toekomst’

BREDA - ‘Trots en dankbaar’. Dat is hoe alliantie NAC = Breda zich voelt nu Stichting NOAD hen officieel heeft voorgedragen als alternatief voor de overname door City Football Group.

Na intensieve gesprekken met zowel de City Football Group als twee mogelijke alternatieven heeft Stichting NOAD na zorgvuldige en uitvoerige toetsing besloten om het lokale plan van NAC=Breda voor te dragen. “Stichting NOAD wil graag nogmaals de huidige aandeelhouders bedanken voor het redden van de club in 2011 en het zorgen voor onze mooie club in de afgelopen elf jaar. Hopelijk blijven jullie nauw betrokken bij deze schitterende club. Laat Breda weer verenigd zijn en samen NAC naar een hoger plan brengen!”, laat de stichting weten via de website van NAC.

Bij NAC = Breda overheerst blijdschap. “We zijn heel trots en dankbaar dat de stichting NOAD ons plan heeft omarmd als geschikt alternatief in dit complexe en lange verkooptraject. De afgelopen periode hebben we met de grootst mogelijke liefde en zorgvuldigheid gewerkt aan een uitgewerkt plan dat NAC een gezonde en stabiele toekomst moet geven. We kunnen haast niet wachten om de diverse geledingen van onze club nader te informeren, maar gun ons de tijd en ruimte om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Prioriteit is nu om de zittende aandeelhouders en de RvC gedetailleerd in te lichten over ons plan en tot een afronding te komen.”

Ook NAC = Breda spreekt respect uit voor alles wat de huidige aandeelhouders voor NAC hebben betekend als redders van de club in donkere tijden. “Met ons plan hopen we ook voor hen tot een eervolle en waardige oplossing te komen. Dat verdienen ze. Hoe meer rust rondom dat proces, des te beter.”