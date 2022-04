FIFA beslist: NAC heeft recht op opleidingsvergoeding voor Sydney van Hooijdonk

BREDA - NAC heeft vrijdagochtend een vonnis mogen ontvangen van de FIFA in de zaak tussen NAC en Bologna FC. NAC is door de FIFA in het gelijkgesteld omtrent de opleidingsvergoeding voor Sydney van Hooijdonk.

In eerdere communicatie heeft NAC aangegeven dat het ervan overtuigd is aan alle punten te voldoen om recht te hebben op de opleidingsvergoeding van Bologna FC. Deze overtuiging is vanochtend door de FIFA bevestigd.

Tevens werd in eerdere communicatie gesproken over een naderend akkoord tussen Bologna FC en NAC. De Italiaanse club kwam daar op terug op basis van nieuwe informatie. Hiertoe heeft NAC besloten de zaak aan te dragen bij de FIFA. Na enkele weken heeft NAC vanmorgen de uitspraak van de FIFA ontvangen.

Bologna FC heeft nog de mogelijkheid in beroep te gaan.