Jort van der Sande is NAC’s eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen

BREDA - De 26-jarige centrumspits Jort van der Sande komt aankomende zomer transfervrij over van FC Eindhoven, waar zijn contract afloopt. Jort tekent in Breda een contract voor twee jaar met de optie voor een derde jaar.

Jort van der Sande kwam op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Den Bosch terecht. Op achttienjarige leeftijd maakte hij zijn officiële profdebuut bij de Bosschenaren. Na 106 officiële wedstrijden, waarin hij 21 goals maakte en 11 assists leverde, maakte hij in de zomer van 2019 de overstap naar FC Eindhoven.

Bij de Eindhovenaren is Jort onbetwist basisspeler. In 83 duels die hij tot op heden speelde wist hij 22 maal het net te vinden en gaf hij 12 assists. De spits loopt aankomende zomer uit zijn contract en hierdoor kan NAC hem transfervrij overnemen. Jort tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar.

“Jort is een spits met een flink aantal wedstrijden achter zijn naam. Met veertig goals en drieëntwintig assists een speler met een goede CV”, stelt Eric Hellemons. “Het is een speler met karakter en veel gevoel voor ruimte en positie in en rond de zestien.” Edwin de Graaf is enthousiast over de aanwinst. “Jort is een type speler die goed bij NAC past. Hij heeft een goede werkethiek en koppelt dit aan scorend vermogen. Met deze werkethiek en bereidheid zal hij ook karakter toevoegen aan de ploeg.”

Jort kijkt zelf erg uit naar het spelen voor de fanatieke aanhang van NAC. “Ik denk wel dat het even wennen gaat zijn hier. Je speelt hier voor een enorm fanatiek publiek en enorm grote aanhang. Ik denk dat dit een fantastische ervaring zal worden en dat ik hier met heel veel zin ga spelen.”