NAC verwelkomt 50 Oekraïense vluchtelingen tijdens wedstrijd tegen TOP Oss

BREDA - Voor de wedstrijd van vanavond tegen TOP Oss heeft NAC vijftig kaarten beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Trouwe sponsor Muys reizen zorgt voor het vervoer naar de wedstrijd toe.

De Oekraïense vluchtelingen worden momenteel opgevangen in de Koepel in de binnenstad. NAC heeft in samenwerking met Muys reizen ervoor gezorgd dat deze mensen een bijzondere avond krijgen. Ze worden opgehaald door Muys reizen bij de Koepel en worden recht voor de deur bij het Rat Verlegh Stadion afgezet. In het stadion zullen zij plaatsnemen op vak I.

In de laatste wedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie wordt het steeds spannender als het gaat om de verdeling van de play-offs tickets. Het belooft dan ook een mooie wedstrijd te worden. “Wij danken Muys en wensen iedereen veel plezier”, laat NAC weten.