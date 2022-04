NAC wint 3-0 van TOP Oss

Met het oog op de play-offs heeft NAC een stap in de goede richting gezet. In het eigen Stadion herstelde het zichzelf gisteren van de nederlaag tegen FC Dordrecht, door met 3-0 van TOP Oss te winnen. De doelpunten kwamen van Welat Cagro, Boris van Schuppen en Ody Velanas.

Edwin de Graaf had de basisopstelling op twee plaatsen gewijzigd ten opzichte van vorige week. Hij koos ditmaal voor een aanvallender middenveld, met Boris van Schuppen in de plaats van Yassine Azzagari en Jeredy Hilterman als de spits.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Hilterman. Moïse Adiléhou leverde een goede voorzet af bij de spits. Hilterman kopte de bal in de verre hoek, maar zag zijn inzet net gekeerd worden door de doelman van TOP Oss.



In de openingsfase was NAC duidelijk sterker. Het spel bewoog zich steeds meer richting het doel van de Ossenaren. Onder anderen Boris van Schuppen, Ody Velanas en Kaj de Rooij namen binnen korte tijd het doel onder vuur, maar wisten de bal niet in het net te krijgen.

Dit veranderde toen de 33e minuut aanbrak en Kaj de Rooij het op een lopen zette. Hij liet alle verdedigers zijn hielen zien en net toen hij wilde uithalen werd hij gehaakt. De scheidsrechter wees resoluut naar de stip. Welat Cagrao ging achter de bal staan en scoorde de 1-0. Zijn eerste doelpunt in het geel-zwart.

Kort hierna was het weer raak voor NAC. Velanas en Van Schuppen combineerde zich een weg door de verdediging van de Ossenaren. Van Schuppen kapte zijn directe tegenstander uit en schoot de bal in de korte hoek binnen: 2-0!

In de 41e minuut was er een goede kans voor TOP OSS op de aansluitingstreffer, maar Olij bewees opnieuw een zeer betrouwbare doelman te zijn en weerhield spits Kay Tejan van scoren. Hierdoor ging NAC de rust in met een 2-0 voorsprong.

De tweede helft kende een spectaculair begin. Na enkele seconde vuurde Velanas al een vrije trap kiezelhard op het doel van de bezoekers. De bal werd echte gestopt door doelman Alblas. Enkele seconden later kreeg ook Hilterman de bal net niet in het doel.

NAC was sterker en voetbalde vooral op de helft van de tegenstander, maar tot echt kansen leidde dit niet. Het deelde wel wat speldenprikjes uit, maar dat was niet genoeg om de voorsprong te vergroten.

In de slotfase creëerde NAC nog een aantal kansen. Dit leverde uiteindelijk nog de 3-0 op. Dit keer weer Van Schuppen en Velanas die voor het gevaar zorgde. Nu was Van Schuppen aangever en maakte Velanas het af. Hiermee zette Velanas de eindstand van 3-0 op het bord.

Door gunstige uitslagen op de andere velden staat NAC er met nog één wedstrijd te spelen goed voor met het oog op de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. In Kralingen kan NAC de play-offs veiligstellen.