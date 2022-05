Hilterman uit selectie NAC na titelfeest FC Emmen

BREDA – Jeredy Hilterman is per direct uit de selectie van NAC Breda gezet. Dat laat de voetbalclub weten. De aanleiding hiervoor zijn uitspraken van de voetballer tijdens het titelfeest van FC Emmen.

In de video die online de rondte gaat, is de aanvaller aan het woord. “Ik ben ook een mens en ik heb een fout gemaakt”, zei Hilterman op het podium. Hij doelde op zijn transfer van Emmen naar NAC. De voetballer wisselde van club na de zomerstop.

In dezelfde video laat de Hilterman duidelijk merken dat hij terug wil naar zijn oude club. “Waar gaat Hilterman naartoe?” De vraag wordt door het publiek luidkeels beantwoord. “Naar Emmen”, roepen ze op het veld.

NAC Breda reageert zondag op het voorval met een drastisch besluit. De aanvaller is uit de selectie gezet. Trainer Edwin de Graaf laat in een interview weten dat hij teleurgesteld is in de uitspraken van Hilterman. De club zit in de voorbereidingen van de play-offs en wil zich afsluiten van alle afleidingen. “Daar kunnen we dit soort uitspraken niet bij gebruiken.” De trainer zag de video pas vanmorgen vroeg. “Ik was verbaasd over de uitspraken”, aldus De Graaf. “De volle focus ligt op het behalen van de play-offs en daarbij hebben we iedereen nodig.”

Ook het NAC-team heeft de commotie meegekregen. Zij kregen vanmorgen te horen dat Hilterman ‘per direct naar huis is gestuurd’. Daarna is de training doorgezet. “We moesten dit wel doen. We moeten nog heel veel halen en daar is alle focus bij nodig”, verteld de trainer.