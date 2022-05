NAC ontvangt ADO Den Haag in eerste ronde play-offs, nog kaarten beschikbaar

BREDA - Dinsdagavond speelt NAC in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Divisie play-offs. ADO Den Haag komt op bezoek. De B-side is al uitverkocht, maar voor de overige vakken zijn er nog kaarten beschikbaar.

Om 18:45 uur neemt NAC het dinsdag op tegen ADO Den Haag. “De ploeg van Edwin de Graaf hoopt in de thuiswedstrijd natuurlijk een goed resultaat te behalen en kan daarbij alle steun gebruiken”, laat NAC weten.

De B-Side is voor dit duel uitverkocht, maar op de overige vakken zijn nog kaarten beschikbaar. “Steun jij NAC ook in de Keuken Kampioen Divisie Play-offs? Bestel dan nu jouw kaart via www.nactickets.nl of kom langs bij de Service- en Informatiedesk.” Voor het duel geldt een clubkaartverplichting.

De play-offs voor promotie naar de Eredivisie starten vanavond met de wedstrijd De Graafschap tegen FC Eindhoven. Dinsdag speelt NAC tegen ADO en Excelsior tegen Roda JC. De returns worden vrijdag en zaterdag gespeeld.