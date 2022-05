Boys Lucassen tekent driejarig contract bij NAC

BREDA - De 23-jarige vleugelverdediger Boyd Lucassen komt aankomende zomer over van Go Ahead Eagles. Boyd loopt bij de ploeg uit Deventer uit zijn contract. Hierdoor kan NAC de speler transfervrij overnemen.

In 2008 kwam Boyd op tienjarige leeftijd in de opleiding van Vitesse. In Arnhem doorliep hij de gehele jeugdopleiding, alvorens hij in 2019 de overstap maakte naar Go Ahead Eagles. Met deze ploeg wist hij afgelopen jaar de promoveren naar de Eredivisie.

Het huidige seizoen kwam Boyd tot op heden 28 keer in actie voor Go Ahead Eagles. In totaal speelde de vleugelaanvaller 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en 28 in de Eredivisie. De positie van Boyd wisselt. Hij speelde dit seizoen zeventien wedstrijden als rechtsback en dertien wedstrijden als defensief ingestelde middenvelder. Boyd tekent bij NAC een contract voor de duur van drie jaar.

“Boyd is een karaktervolle speler die goed is in de verdedigende duels”, stelt Eric Hellemons. “Een speler die er alles aan doet om doelpunten te voorkomen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij toch al wat ervaring in zowel de Eredivisie als Keuken Kampioen Divisie. Wij zijn in Boyd een goede verdediger, maar ook een speler die eventueel op het middenveld uit de voeten kan.” Lucassen is blij met de stap. “De keuze was vrij simpel. NAC is een ontzettend mooie club met een trouwe aanhang, iets wat goed bij mij past. Ik ben een speler die hard werkt, veel duels speelt en af en toe gemeen kan zijn.”