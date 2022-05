NAC verliest in blessuretijd van ADO Den Haag

BREDA - NAC heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor promotie verloren van ADO Den Haag. De wedstrijd leek in gelijkspel te gaan eindigen, maar in blessuretijd maakte ADO de beslissende 1-2.

Een half uur bleef de 0-0 op het scorebord staan, maar in de 34e minuut was het Sam Steijn die raakt schoot. Bijna lukte het NAC om direct de gelijkmaker te maken, maar het schot van Van Rooij werd van de lijn gehaald. NAC ging met een 0-1 achterstand de rust in.

Na de rust lukt het NAC om de gelijkmaker binnen te schieten. In de 74e minuut pegelt Maria de bal op een prachtige manier binnen. Wanneer er 90 minuten verstreken zijn, lijken de ploegen zich neer te moeten leggen bij een 1-1 gelijkspel. Maar een minuut voor het einde van de wedstrijd krijgt NAC een zware domper te verwerken. Komeljnovic scoort in de 93e minuut alsnog de winnende goal.

Zaterdag om 16.30 uur staat de return op het programma. Dan speelt NAC in Den Haag, waar de club dus zal moeten winnen om nog kans te maken om een ronde verder te komen in de play-offs.