Bredanaar (19) aangereden door ME-voertuig na wedstrijd NAC

BREDA - Een 19-jarige Bredanaar is dinsdagavond aangereden door een voertuig van de ME. Dat gebeurde nadat de politie ingreep om ongeregeldheden na de wedstrijd tegen ADO Den Haag tegen te gaan.

Na de verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag probeerden twee supportersgroepen elkaar op te zoeken. Vanuit de bussluis met ADO-supporters werden er spullen gegooid richting de NAC-supporters. Dat lokte een reactie uit, waardoor er uiteindelijk over en weer met spullen werd gegooid.

De ME wilde deze onveilige situatie stoppen en is in actie gekomen om zonder geweld afstand te creëren tussen beide groepen. De rust keerde door die actie terug, waarna de ADO supporters in de bussen weer vertrokken zijn naar Den Haag.