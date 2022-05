Steijn doet aangifte bedreigingen NAC-fans

BREDA – Maurice Steijn doet aangifte na bedreigingen van NAC-fans. De Sparta-coach spreekt over ‘karaktermoord’ en is van mening dat de bedreigingen gebagatelliseerd worden.

Volgens Steijn zijn er na de wedstijd van dinsdag verschillende bedreigingen naar hem en zijn familie geuit. De bedreigingen kwamen als gevolg van het gedrag van zoon Sem Steijn tijdens de wedstrijd NAC – ADO Den Haag afgelopen dinsdag. De voetballer scoorde voor zijn team en kreeg het aan de stok met de Bredaase supporters.

Middelvinger

Zoon Steijn lokte een reactie uit door voor het thuisvak met zijn armen gespreid zijn doelpunt te vieren. Na uitgefloten te worden, stak Steijn zijn middelvinger op naar de voetbalfans. Hij zegt hier geen spijt van te hebben en vader Maurice vond dit een goede actie. NAC-fans kunnen de actie minder goed waarderen.

Bedreigingen

Vorig jaar sprak Maurice Steijn ook al over bedreigingen, maar deed toen geen aangifte. Dat hij dat nu wel doet komt volgens de trainer omdat de uitspraken nu ook naar zijn kinderen gericht zijn. Voor de camera van ESPN spreekt hij zich uit over het bagatelliseren van bedreigingen door de media. “Wat er vandaag ook weer is binnen gekomen ook richting mijn kinderen, dat tart alles,” aldus de trainer. “Bij dezen wil ik ook alle mensen die mee hebben gedaan aan karaktermoord richting mij bedanken dat ook mijn kinderen nu weer volop bedreigd worden.”

NAC

Steijn vertrok iets minder dan een jaar geleden bij NAC-Breda als trainer, volgens Steijn was dat vanwege bedreigingen. Toen vertelde de oud-trainer dat hij niet weg wilde bij de Bredaase club, maar dat de bedreigingen richting zijn familie te ver gingen. Ook haalde hij uit naar BN/De Stem, die volgens hem de situatie alleen maar erger maakte.