Ralf Seuntjes terug in Nederland: “Er is een tumor gevonden”

BREDA – Ralf Seuntjens is terug in Nederland, maar niet om een positieve reden. Bij de oud-NAC speler is een tumor gevonden. Dat maakt de 33-jarige voetballer zelf via Instagram bekend.

Zo’n anderhalve maand geleden vertrok Seuntjens van NAC Breda naar FC Imabari in Japan. Na het oplopen van een schouderblessure liet de aanvaller een scan maken. “De uitslag van de CT scan heeft het leven van mijn naasten en mezelf volledig op zijn kop gezet. Er is een tumor gevonden”, vertelt Seuntjens in zijn post. Hij geeft aan al in het ziekenhuis te zijn geweest en wil zo snel mogelijk het traject starten.