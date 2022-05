NAC doet onderzoek naar ongeregeldheden na NAC - ADO Den Haag

BREDA - Na afloop van de thuiswedstrijd van dinsdagavond 10 mei tegen ADO Den Haag waren er in en rondom het Rat Verlegh Stadion verschillende ongeregeldheden. Dat gebeurde zowel in als rondom het stadion. De club heeft een onderzoek ingesteld.

Zo was er brand op het dak van een toiletgroep in het stadion en waren er diverse ongeregeldheden in en rondom het uitvak.

“We betreuren het ten zeerste dat onschuldige supporters hier last van hebben gehad en zullen er alles aan doen de daders te traceren”, laat NAC weten. “Momenteel worden alle ongeregeldheden onderzocht en geëvalueerd. Wanneer meer bekend is over de oorzaak van de ongeregeldheden zullen we hierover berichten.”

NAC bedankt de supporters die de organisatie hebben bijgestaan bij het blussen van de brand en de wanordelijkheden voor hun inzet.