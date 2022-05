Seizoen NAC ten einde na verlies tegen ADO

NAC speelde vandaag de tweede wedstrijd van het tweeluik tegen ADO in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. In de eerste wedstrijd verloren de Bredanaars met 1-2 en dus moest er vandaag sowieso gewonnen worden met twee doelpunten verschil om direct door te gaan.

NAC kwam het veld op in speciale shirts om Ralf Seuntjens - bij wie onlangs een tumor werd geconstateerd - een hart onder de riem te steken. De Bredanaars hadden het in de beginfase lastig. Wel was de eerste echt grote kans voor NAC. Bilate schoot de bal in de 18e minuut op de lat. In het restant van de eerste helft waren geen (hele) grote kansen meer.

Tweede helft

In het begin van de tweede helft kreeg NAC wat kleine kansen. Naar mate de wedstrijd vorderde bleven de Bredanaars het ook proberen. In minuut 71 raakten ze wederom de lat, dit keer via Banzuzi. In het laatste kwartier ging het echter helemaal mis voor NAC. In minuut 76 werd het 1-0 voor ADO en drie minuten later werd het ook nog eens 2-0.

In de extra tijd wist Banzuzi nog wel de 2-1 te maken, maar dit mocht dus niet meer baten. Met dit verlies is het seizoen voor NAC over en blijven de Bredanaars in de Keuken Kampioen Divisie actief.