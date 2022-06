Competitieprogramma bekend: NAC begint tegen Helmond Sport, MVV en TOP Oss

BREDA - NAC begint het nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie op 5 augustus tegen Helmond Sport. Vervolgens staan MVV en TOP Oss op het programma. Dat is te lezen in het concept competitieprogramma dat vanochtend is gepubliceerd door de KNVB.

Op 5 augustus speelt NAC in eigen huis tegen Helmond Sport. De eerste uitwedstrijd van het seizoen speelt NAC op 15 augustus tegen MVV. Daaropvolgend treft NAC TOP Oss, Roda JC, FC Eindhoven en De Graafschap.

Aangezien Willem II afgelopen seizoen is gedegradeerd uit de Eredivisie, staat er dit jaar ook weer een derby tegen de club uit Tilburg op het programma. De eerste keer dat NAC Willem II treft is in Tilburg op zondag 11 december. De wedstrijd tegen Willem II in eigen huis staat gepland op vrijdag 14 april.

Het volledige programma vind je hier.