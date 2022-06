Nick Olij maakt overstap naar Sparta Rotterdam

BREDA - De 26-jarige doelman van NAC vertrekt deze zomer naar Sparta. Olij gaf onlangs bij de club aan een stap te willen maken in zijn carrière. Met deze overgang maakt hij de stap naar de Eredivisie. NAC ontvangt een transfersom van De Spangenaren.

Olij kwam in de zomer van 2019 transfervrij over van AZ. In zijn eerste seizoen in Breda keepte hij alle wedstrijden. Doordat het seizoen vroegtijdig werd afgebroken kwam hij dat seizoen tot 34 officiële optredens. In zijn tweede seizoen moest de doelman slechts vijf wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

De populaire doelman werd afgelopen seizoen benoemd tot aanvoerder. Met de band om zijn arm miste de doelman geen minuut. Tijdens dit seizoen behaalde hij de mooie mijlpaal van honderd wedstrijden voor NAC. Nick speelde tijdens zijn honderdste wedstrijd met een speciale aanvoerdersband.

In drie seizoenen bij NAC speelde hij 115 officiële duels voor de Parel van het Zuiden, waarin hij 35 maal zijn doel schoon wist te houden. Tevens behaalde hij vier persoonlijke titels. In ieder seizoen werd hij een keer benoemd tot Beste keeper van de Periode. Het afgelopen seizoen werd dit bekroond met de titel: Beste Keeper van de Keuken Kampioen Divisie.

Nick Olij: “Vanaf dag één bij de club heb ik mij ontzettend welkom en gewaardeerd gevoeld. Het is jammer dat we het doel van promoveren niet hebben behaald, maar ik kijk terug op drie geweldige jaren. NAC heeft mij de kans geboden om mezelf verder te ontwikkelen en een completere keeper te worden. Daar ben ik de club dankbaar voor. Daarnaast een speciaal dankwoord aan de supporters die altijd letterlijk en figuurlijk achter mij hebben gestaan.”