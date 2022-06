Voor het eerst in drie jaar kunnen NAC-supporters weer genieten van de open dag

BREDA - Voor het eerst in drie jaar, kunnen NAC-supporters eindelijk weer genieten van de Open Dag. Op zondag 31 juli, een dag na het oefenduel met het Belgische Excelsior Virton, is het weer één en al gezelligheid in en rondom het Rat Verlegh Stadion.

De Open Dag zal om 11:00 uur beginnen en duurt tot 18:00 uur. Na de spelerspresentatie zal de selectie, onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Robert Molenaar, een training afwerken in het Rat Verlegh Stadion. Verder is er uiteraard weer de mogelijkheid een handtekening en/of foto te scoren met je favoriete NAC-speler, kun je een kijkje nemen in de spelersbus en zijn er diverse leuke activiteiten voor jong en oud.

Een dag voor de Open Dag, op zaterdag 30 juli, speelt NAC om 19:30 uur in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen Excelsior Virton. Meer informatie over de precieze invulling van de Open Dag en het bijwonen van NAC – Excelsior Virton maakt NAC later nog bekend.