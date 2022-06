NAC beboet vanwege wanordelijkheden ADO Den Haag - NAC

BREDA - Na Almere City-uit heeft NAC wederom een schikkingsvoorstel ontvangen van de Tuchtcommissie van de KNVB, wegens wanordelijkheden tijdens het Play-offs duel ADO Den Haag – NAC. Het gaat om het afsteken en gooien van vuurwerk, gooien van vloeistof richting speelveld en het aanrichten van vernielingen.

Voor aanvang van het duel werd vuurwerk afgestoken in het uitvak. Tevens belandde het vuurwerk op het speelveld, waardoor de wedstrijd later begon. Tijdens het duel werd een speler van ADO Den Haag bekogeld met een beker vloeistof en waren er vernielingen in het stadion.

Tientallen stoeltjes zijn afgebroken en richting het speelveld gegooid, waar fotografen aan het werk waren. In de toiletgroepen zijn diverse vernielingen aangericht. Daarnaast zijn op de afscheidingswand bij het uitvak en in het toilet zijn zeer kwetsende leuzen gespoten.

Bovenstaande acties leiden tot een geldboete van 5.000 euro. Bovenop de geldboete komen de kosten voor het herstellen van de aangerichte schade in het Cars Jeans Stadion. Naar aanleiding van de onderzoeken zal NAC tevens de mogelijkheid onderzoeken of de geldboete en schade kan worden verhaald op de daders. NAC heeft het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie van de KNVB geaccepteerd.

“Met het nieuwe seizoen voor de deur willen wij nogmaals al onze supporters oproepen onze club op een positieve manier te steunen. Bovenstaande acties brengen onze club in diskrediet. Daarnaast zullen bij herhaling de boetes telkens hoger oplopen”, laat NAC weten.