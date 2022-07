NAC presenteert nieuwe wedstrijdshirts

BREDA - NAC heeft een een nieuwe shirtleverancier. Voortaan speelt NAC met het Nike-logo op de borst. De nieuwe wedstrijdkleding werd vandaag door de club gepresenteerd. Het thuisshirt is uiteraard geel. Het uittenue is zwart met grijs, en het derde tenue is wit met grijze accenten.

Uiteraard speelt NAC haar thuiswedstrijden in het gele tenue. Dit jaar is de basis van het shirt geel met op de mouwen accenten van een iets donkerdere kleur geel. De verticale, zwarte streep staat ook dit jaar weer op het thuistenue, zoals voorgeschreven in het cultuurhandvest. De kraag geeft het shirt een klassieke look. Aan de binnenzijde is deze voorzien van de tekst: “Nooit Opgeven Altijd Doorzetten”. De Bredase Andreaskruisen schitteren op de rug. Een zwart broekje en witte kousen maken het tenue compleet. Ook op de witte sokken zijn de Andreaskruisen terug te vinden.

Uittenue

Het uittenue is zwart met grijs. Aan de voorzijde van dit shirt staan subtiel alle NAC-logo’s verwerkt. Deze extra touch geeft het shirt meer body en maakt hem uniek in zijn soort. De verticale, grijze banen maken dat het shirt een strak en toch klassiek design heeft. De Andreaskruisen op de rug en ‘Nooit Opgeven Altijd Doorzetten’ aan de binnenzijde maken het shirt af. Bij dit tenue hoort een zwarte broek met zwarte sokken.

Derde tenue

Het derde tenue van seizoen 22/23’ heeft een witte basis met afwijkende mouwen. De mouwen zijn voorzien van grijze accenten. Door de gehele lijn van seizoen 22/23’ zijn de Andreaskruisen terug te vinden op de rug en het ‘Nooit Opgeven Altijd Doorzetten’ aan de binnenzijde. Bij dit tenue hoort een witte broek met witte sokken.

Oefenwedstrijden en rugnummers

Afgelopen dagen zijn de eerste wedstrijdshirts voor de selectie gereedgemaakt, inclusief bedrukking. De spelers zullen dus aantreden met rugnummers. Deze zullen in de voorbereiding echter willekeurig worden toebedeeld. Voor aanvang van de competitie zullen de vaste rugnummers, alsmede de nieuwe aanvoerder, bekend worden gemaakt.

Verkrijgbaarheid shirts

Zaterdag 2 juli zal NAC voor het eerst aantreden in het nieuwe thuistenue in het oefenduel tegen Madese Boys. Vanaf de Open Dag van NAC, op zondag 31 juli, zijn de shirts voor het eerst verkrijgbaar.