Roy Kortsmit blijft NAC trouw: ‘Tweede doelman zijn was niet altijd makkelijk’

BREDA - De 29-jarige doelman Roy Kortsmit heeft zijn contract bij NAC verlengd voor de duur van drie jaar. De afgelopen twee jaar was Roy stand-in voor Olij, maar diens vertrek biedt voor Roy nieuwe perspectieven.

Kortsmit zette zijn eerste voetstappen op het veld van vv Hoek van Holland om vervolgens op achtjarige leeftijd de overstap te maken naar Feyenoord. Via omwegen kwam de doelman in 2008 bij Sparta terecht, de club waar hij in 2014 zijn profdebuut maakte. In 2019 stopte de samenwerking met de Rotterdammers en zat hij enige tijd zonder club. Voordat hij in augustus 2020 naar NAC kwam, zat hij enkele maanden bij Almere City.

Tot op heden kwam Roy in twee seizoenen tot vijf wedstrijden in de hoofdmacht van NAC. Wedstrijden waarin de doelman een goede indruk achterliet. Dit werd bij NAC gezien als een blijk van de betrouwbaarheid van de doelman; er staan wanneer het nodig is.

“Het was de afgelopen jaren niet altijd gemakkelijk om tweede doelman te zijn, zo eerlijk moet ik zijn”, aldus Kortsmit. “Wanneer zich dan alsnog de kans aandient om eerste keeper te worden bij een club als NAC is dat natuurlijk een compliment. Ik zie er naar uit om weer structureel onder de lat te staan en het doel van NAC te verdedigen.”

“Roy is een zeer ervaren en goede keeper”, aldus Eric Hellemons. “De afgelopen twee jaar is Roy erg geduldig en professioneel geweest. Het vertrek van Nick biedt Roy nieuwe perspectieven. In de wedstrijden die hij heeft gekeept voor NAC maakte hij een goede en stabiele indruk. Wij zijn dan ook erg blij dat Roy bij ons blijft.”