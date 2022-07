NAC wint met 0-4 van Zundertse selectie

BREDA - NAC heeft woensdagavond in Zundert de oefenwedstrijd tegen de Zundertse selectie gewonnen met 0-4. Aanstaande zaterdag speelt NAC opnieuw een oefenwedstrijd in Zundert. Dan is Excelsior de tegenstander.

Het was woensdagavond gezellig druk langs de lijn bij de oefenwedstrijd van NAC tegen de Zundertse selectie.

Het duurde ruim een half uur tot het eerste doelpunt viel. Agougil krulde de bal op prachtige wijze in de kruising in de 36e minuut. 0-1 was ook de ruststand. Van de basiself bleef alleen Besselink staan. Tien wissels kwamen voor NAC het veld op. In de 69e minuut was het Kosiah die van dichtbij de bal binnenwerkte. Hij scoorde in de 81e minuut ook de 0-3 binnen via een penalty. In de 90e minuut maakte Kosiah zijn hattrick compleet, waarmee NAC de wedstrijd met 0-4 won.

Oefenwedstrijden

Zaterdag 9 juli neemt NAC het op tegen promovendus Excelsior Rotterdam. Op het terrein van v.v. Zundert zal om 19:00 uur worden afgetrapt. Vrijdag 15 juli staat NAC tegenover een andere promovendus. Dan reist FC Volendam af naar Breda. Dit duel wordt gespeeld bij v.v. JEKA en begint om 19:00 uur. Op zaterdag 23 juli speelt NAC op het terrein van Rood-Wit in St. Willebrord tegen FC Eindhoven. Deze wedstrijd begint om 17:00 uur.