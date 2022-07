In opspraak geraakte Jeredy Hilterman vertrekt alweer bij NAC

BREDA - De 23-jarige spits Jeredy Hilterman maakt na een kort verblijf in Breda de overstap naar Almere City. In januari nam NAC de aanvaller over van FC Emmen. Na een half seizoen komt er een einde aan de samenwerking. NAC ontvangt een transfersom en heeft een doorverkooppercentage bedongen.

Het was op 31 januari de laatste transfer van de winterwindow die doorkwam bij de KNVB. Een week later luisterde hij zijn debuut op met een goal. Tegen het einde van het seizoen raakte de spits zijn basisplaats kwijt aan Naoufal Bannis.

De laatste wedstrijd van de competitie, alsmede de wedstrijden in de Play-offs, was Jeredy disciplinair geschorst wegens uitlatingen op het promotiefeest van zijn oude club FC Emmen. Bij het promotiefeest stond Hilterman op het podium en zei hij tegen de FC Emmen-fans: “Ik ben ook een mens en ik heb een fout gemaakt.” Hij doelde op zijn transfer van Emmen naar NAC.

Jeredy kwam uiteindelijk tot veertien wedstrijden waarin hij tweemaal scoorde en één assist leverde.