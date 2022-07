KNVB kan nog geen akkoord geven op overname van NAC door NAC=BREDA

BREDA - De KNVB kan vooralsnog geen definitief akkoord geven op de overname van NAC door de investeringsgroep NAC=Breda. De bond heeft aanvullende documentatie opgevraagd.

De aanlevering van deze documentatie vormt voor NAC=Breda géén probleem en zal dan ook op korte termijn plaatsvinden, laat NAC in een kort persbericht weten. “Na aanlevering is de verwachting dat het akkoord snel volgt. Wanneer dit precies plaats zal vinden is lastig te zeggen. De bal ligt dan weer even bij de KNVB.”

NAC=BREDA liet eerder weten dat goedkeuring door de KNVB rond 13 juli werd verwacht. Deze goedkeuring laat nu dus wat langer op zich wachten. Bij een positief bericht kan de investeringsgroep de transactie met de huidige aandeelhouders afronden. Formeel moet ook de Gemeente Breda nog goedkeuring geven.

Selectie

Het Technisch Hart (Eric Hellemons en Ton Lokhoff) is ondertussen druk bezig om de selectie verder vorm te geven. NAC zal komend seizoen met een spelersbegroting van 2,5 miljoen euro gaan werken. De sportieve doelstelling zal het behalen van play-offs zijn.