NAC huurt verdediger én linksback van VfL Wolfsburg

BREDA - NAC heeft een dubbelslag geslagen bij VfL Wolfsburg. NAC huurt centrale verdediger Anselmo Garcia Mac Nulty en linksback Fabio Di Michele Sanchez voor de duur van één jaar van de Duitse club. Beide spelers kwamen afgelopen jaar uit voor Wolfsburg Onder 19. NAC heeft in beide gevallen geen optie tot koop.





Anselmo Garcia Mac Nult is geboren in de Spaanse stad Sevilla. In deze stad is zijn eerste club Real Betis gevestigd. In 2019 maakte hij de overstap naar Vfl Wolfsburg, waar hij instroomde bij Wolfsburg Onder 17. Naast de wedstrijden in de jeugd speelde hij drie wedstrijden in het tweede elftal van Wolfsburg uitkomend in de Regionalliga Nord.

Het tweede deel van Anselmo zijn achternaam doet al vermoeden dat hij niet alleen een Spaanse achtergrond heeft. Zijn moeder is namelijk van Ierse komaf. Hierdoor kan hij ook voor de nationale ploeg van Ierland uitkomen. Tot op heden speelde hij vijftien wedstrijden voor verschillende jeugdelftallen van Ierland.

Fabio Di Michele Sanchez

Fabio is een negentienjarige linksback die die al enige jaren in de opleiding van VfL Wolfsburg speelt. De Duits-Italiaanse speler speelde voornamelijk wedstrijden in de jeugd van de Duitse ploeg, maar in 2020 maakte hij zijn debuut in het tweede elftal en speelde al mee met het Onder 23-elftal. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen trainde Fabio mee met het eerste elftal. De afgelopen weken was hij mee op trainingskamp.

“Met Anselmo en Fabio halen we twee zeer getalenteerde spelers uit een goede voetbalopleiding”, stelt Eric Hellemons. “Anselmo is een sterke centrale verdediger, Fabio is een offensief ingestelde linksback. Beide spelers waren de afgelopen weken mee op trainingskamp met het eerste elftal van Wolfsburg. Zij kunnen dus direct aansluiten bij de groepstraining.”