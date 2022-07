Toch publiek bij Feyenoord-NAC, maar NAC-supporters zijn niet welkom

BREDA - Woensdag 27 juli om 13:00 uur neemt NAC het op tegen Feyenoord. De wedstrijd in Rotterdam zou aanvankelijk achter gesloten deuren worden afgewerkt, maar later is door de lokale driehoek aldaar besloten dat er toch publiek bij mag zijn. Er is echter geen mogelijkheid voor NAC-supporters om af te reizen naar Rotterdam.

