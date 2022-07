Hoofdsponsor NAC Jeugdopleiding verlengt met twee jaar, nieuwe sponsor op achterzijde shirt

BREDA - De hoofdsponsor van de NAC Jeugdopleiding heeft het partnership met twee jaar verlengd. Vanaf aankomend seizoen verwelkomt de NAC Jeugdopleiding DDS Electronics Europe BV als nieuwe sponsor. Zij zullen tevens prijken op de achterzijde van de wedstrijdshirts.

Schipper Accountants is al sinds het seizoen 2017/2018 hoofdsponsor van de NAC Jeugdopleiding. Naast het hoofdsponsorschap ondersteunt Schipper Accountants tevens maatschappelijk projecten binnen de club. Marco Hofma en Maron Gosens namens Schipper Accountants: “Wij hebben veel vertrouwen in NAC=Breda, omdat ook voor hen de ontwikkeling van de jeugd een erg belangrijke rol speelt. Het ontwikkelen van talenten hebben wij als Schipper Accountants met NAC gemeen en daarom zijn we trots om onze goede samenwerking te continueren. Dit wordt zeker ook versterkt door de terugkomst van Eric met wie we destijds ons partnership begonnen zijn. Met plezier en enthousiasme zien we als professionals de toekomstige ontwikkelingen met veel vertrouwen tegemoet.”

DDS Electronics is al jarenlang trouw sponsor van NAC en zijn op vele plekken zichtbaar in het Rat Verlegh Stadion. Eigenaar Ad van Haperen is naast jarenlang sponsor ook al jarenlang supporter van NAC. Hij bekijkt de thuiswedstrijden van NAC vanaf F3. Vanaf het nieuwe seizoen zal DDS Electronics ook zichtbaar zijn op het sportcomplex van de NAC Jeugdopleiding. Het logo van het bedrijf prijkt op de achterzijde van de wedstrijdshirts van de NAC Jeugd.

Ad van Haperen, DDS Electronics: “In onze dagelijkse bedrijfsvoering ondersteunen wij bedrijven om hun mobiele verbindingen optimaal te laten functioneren. Wij hopen met deze samenwerking de “verbinding” van de jeugd naar het eerste van NAC ook te optimaliseren.”

“Wij zijn erg trots en blij dat we niet alleen Schipper Accountants hebben verlengd, maar ook dat we in DDS Electronics een nieuwe partner hebben gevonden”, aldus Eric Mattijsen. “De afgelopen jaren zijn beide partijen loyaal partner gebleken en wij kijken dan ook erg uit naar de samenwerking.”