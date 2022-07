NAC verliest oefenduel van Feyenoord met 6-1

BREDA - Een jeugdig NAC is er woensdag niet in geslaagd het Feyenoord moeilijk te maken. Op Sportpark Varkenoord was Feyenoord vanaf het begin de bovenliggende partij. NAC kwam er sporadisch uit, maar wist nooit echt een vuist te maken. Feyenoord maakte er uiteindelijk zes. Tien minuten voor tijd was het gelegenheidsaanvoerder Sabir Agougil die de eretreffer wist te maken.

Met het oog op de generale repetitie van aanstaande zaterdag tegen Excelsior Virton, liet Robert Molenaar woensdag een jeugdig elftal aan de aftrap verschijnen op Sportpark Varkenoord. Aron van Lare verdedigde het doel. Voor hem stonden van rechts naar links: Lucassen, Besselink, Velthuis en De Wijs. Het middenveld werd bezet door aanvoerder Agougil, Brandt en Banzuzi. Kotzebue, De Rooij en Kosiah moesten voor het gevaar in de voorhoede zorgen. De Rotterdammers pakten meteen vanaf de aftrap het initiatief, zonder dat het nog echt gevaarlijk wist te worden. Het eerste gevaar was zelfs aan de andere kant. Justin Bijlow verdigde wat nonchalant uit, waardoor Kosiah ertussen kon komen. De doelman kon net op tijd zijn fout herstellen.

Naarmate de eerste helft vorderde werd Feyenoord sterker en creëerde het steeds meer kansen. Nadat Jahanbakhsh en Jens Toornstra al dichtbij waren, was het in de 25e minuut Patrik Wålemark die met een geplaatst schot de 1-0 op het scorebord schoot.

NAC was niet kansloos en kwam er zo af en toe met enig gevaar uit in de eerste helft. Toch verdubbelde Feyenoord voor rust de voorsprong. Een ongelukkig eigen doelpunt van Stef de Wijs zorgde voor de 2-0. Kort voor rust breidde Feyenoord de voorsprong nog verder uit. Een goed uitgespeeld doelpunt met Alireza Jahanbakhsh als eindstation resulteerde in het feit dat NAC met een 3-0 achterstand de rust in ging.

Molenaar wisselde in de rust vier keer. Velanas, Van Schuppen, Mekkaoui en Mashart kwamen binnen de lijnen. Banzuzi, De Wijs, Velthuis en De Rooij bleven in de kleedkamer achter. Na rust ging Feyenoord verder waar het gebleven was. Al snel lag ook de vierde achter Van Lare in het doel. Dit keer was het Cole Basset die de doelman, die zeker geen onaardige wedstrijd keepte, kansloos liet: 4-0. Na de 4-0 kwamen ook bij Feyenoord de jongelingen in de ploeg. Onder wie Lennart Hartjes. De jonge middenvelder slalomde door de Bredase defensie en drukte af voor de 5-0. Taabouni zorgde enkele minuten later voor de 6-0.

Stichtte NAC dan helemaal geen gevaar in de tweede helft? Jawel en dat resulteerde tien minuten voor tijd gelijk in een doelpunt. Sabir Agougil zorgde nadat Feyenoord de bal niet weg kreeg voor de eretreffer: 6-1. Dit was tevens de eindstand.

Aanstaande zaterdag staat het laatste oefenduel van de voorbereiding op het programma. In het eigen Rat Verlegh Stadion komt het Belgische Excelsior Virton op bezoek. Seizoenkaarthouders kunnen dit duel met hun seizoenkaart gratis bezoeken. Kaarten (bij)kopen kan via NACtickets.nl. Om 20:00 uur gaat de bal rollen.