Nog steeds geen goedkeuring vanuit KNVB voor overname NAC

BREDA - De definitieve goedkeuring vanuit de KNVB over de overname van NAC door NAC=Breda laat langer op zich wachten. De KNVB heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben in verband met de vakantieperiode.

Al begin juli had NAC=Breda de definitieve goedkeuring vanuit de KNVB voor de overname verwacht. Maar 15 juli werd bekend dat de KNVB aanvullende documentatie had aangevraagd, waardoor de goedkeuring wat langer op zich zou laten wachten. “Na aanlevering is de verwachting dat het akkoord snel volgt. Wanneer dit precies plaats zal vinden is lastig te zeggen. De bal ligt dan weer even bij de KNVB”, liet NAC=Breda toen weten. Maar dat akkoord wordt nu opnieuw uitgesteld, laat NAC=Breda weten. De reden voor de vertraging is de vakantieperiode.

“De KNVB benadrukt nadrukkelijk dat enkele leden van de licentiecommissie op vakantie zijn en dat dit de reden voor de vertraging is. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk melden”, aldus NAC=Breda.