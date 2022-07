NAC wint oefenduel tegen Excelsior Virton

BREDA - NAC won zaterdagavond het oefenduel tegen Excelsior Virton met 2-1. NAC was duidelijk sterker en kwam al in de eerste helft op voorsprong. Na de rust wist Excelsior Virton nog een gelijkmaker te scoren maar daarna duurde het niet lang voordat NAC met de 2-1 kwam.

Vanaf de eerste minuut had NAC de overhand. Dit resulteerde tot een aantal kansen en een kwartier na aanvang slaagde Ezechiel Banzuzi er in de eerst goal te maken. Op aangeven van Kaj De Rooij schoot de middenvelder de bal goed in de hoek. Iets later in de eerste helft wist Banzuzi nogmaals te scoren, echter werd hij ditmaal afgevlagd voor buitenspel.

Kort na de rust kwam een diepe bal over de Bredase verdediging bij spits Mabella terecht en scoorde Excelsior Virton een gelijkmaker. Deze goal bleef echter niet onbeantwoord want even later wisten de invallers Moreno Rutten en Boris van Schuppen een tegen aanval op touw te zetten waarbij Van Schuppen de 2-1 scoorden. In het slot van de wedstrijd lieten de invallers nog een hoogstandje zien. Een prachtige aanval via Van Schuppen, Kotzebue en Kosiah strandde helaas in op drie meter van het doel. Het bleef uiteindelijk bij de 2-1 en zo won NAC het laatste oefen duel.