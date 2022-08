NAC bevestigt de komst van middenvelder Javier Vet

BREDA - Javier Vet komt naar NAC. De 28-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor de duur van twee jaar. Javier zat sinds enkele maanden zonder club en zodoende kan NAC hem transfervrij aantrekken.

Na enkele jaren in de jeugdopleiding van Ajax verruilde Vet Ajax in 2005 voor het eveneens Amsterdamse AFC. In 2013 pikte FC Dordrecht de toen 20-jarige Vet op en maakte hij in zijn eerste seizoen direct zijn profdebuut. Na anderhalf jaar in Dordrecht te hebben gespeeld maakte hij de overstap naar Almere City. Via De Graafschap kwam de middenvelder uiteindelijk bij N.E.C. terecht.

“Javier is een ervaren speler die op meerdere posities uit de voeten kan, zowel op het middenveld als centraal achterin”, aldus Eric Hellemons. “Hij is ook een ervaren speler met leiderschapskwaliteiten. Javier is niet alleen een lopende middenvelder die aansluiting voorin kan vinden, maar ook iemand die tweede ballen kan winnen.”

In totaal speelde Javier al meer dan tweehonderd officiële wedstrijden in het betaalde voetbal en kan hierdoor worden bestempeld als een ervaren speler. De meeste van deze wedstrijden speelde hij als defensief ingestelde middenvelder. Javier speelde ook als aanvallend middenvelder, centrale verdediger en zelfs als rechtsbuiten. In totaal maakte hij tot op heden 21 goals en gaf hij 11 assists.