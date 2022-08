NAC en Bologna komen tot akkoord over vergoeding Sydney van Hooijdonk

BREDA - Medio april 2022 ontving NAC het vonnis van de FIFA inzake de opleidingsvergoeding voor Sydney van Hooijdonk. De FIFA stelde NAC in het gelijk, waarop Bologna aanvankelijk in beroep ging bij het CAS.

Naar aanleiding van het vonnis van de FIFA en het door Bologna ingediende beroep, zijn beide clubs parallel hieraan opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat NAC en Bologna tot overeenstemming zijn gekomen over de afronding van deze zaak. NAC was, ook met het oog op de liquiditeit, niet gebaat bij een lange juridische procedure. Daarnaast bespaart NAC met deze schikking veel tijd en juridische kosten.

Afgesproken is dat de clubs geen uitspraken doen over de hoogte van het overeengekomen bedrag. NAC heeft het afgesproken bedrag inmiddels mogen ontvangen waarmee de zaak definitief is afgerond.