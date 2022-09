Wedstrijden tussen NAC en ADO Den Haag dit seizoen zonder uitpubliek

BREDA - De wedstrijd NAC Breda – ADO Den Haag op 14 oktober wordt gespeeld zonder uitpubliek. Eerder dit jaar vonden misstanden en ongeregeldheden plaats bij duels tussen beide clubs.

In voorbereiding op de komende wedstijd in het Rat Verlegh Stadion is verschillende keren aan de organisatie van ADO Den Haag gevraagd om een veiligheidsplan aan te leveren. Dit is een vereiste binnen de landelijke afspraken rondom voetbalgeweld. ADO Den Haag heeft geen plan aangeleverd en heeft onlangs bekendgemaakt de wedstrijd zonder uitpubliek te spelen.

Ook hebben zij reeds uitgesproken geen supporters uit Breda te willen ontvangen tijdens de wedstrijd ADO Den Haag – NAC van 3 februari 2023.