NAC verliest thuis van VVV-Venlo

BREDA - NAC heeft vrijdag avond 1-2 verloren na een moeizame wedstrijd tegen VVV-Venlo. Het was de eerste thuisnederlaag van NAC dit seizoen en uitgerekend op de avond die in het tekenstond van de club zijn 110e verjaardag. In de 52e minuut scoorde Daan Huisman de 0-1. Daarna wist Boyd Lucassen de 1-1 te scoren en NAC weer gelijk te krijgen maar het doelpunt van Carl Johansson kwam NAC niet meer te boven.

Ondanks dat VVV-Venlo vanaf het begin de overhand hand, was het NAC met Banzuzi die de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Zijn kopbal belandde net over de lat op het dak van doelman Van der Gouw. VVV liet dit niet onbeantwoord en een minuut later ontstond er een grote kans voor Kees de Boer om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Gelukkig voor NAC stond Kortsmit goed opgesteld om dit te voorkomen. De moeizame eerste helft eindigde uiteindelijk met zonder doelpunten. Beide ploegen kregen weinig kansen en wisten de kansen die ze hadden ook niet af te maken.

Dit veranderde in de tweede helft. Kort na aanvang van de tweede helft kreeg Jort van der Sande een flinke kopkans die hij maar net miste en een minuut later kreeg Sven Braken van VVV een opgelegde kans om de score te openen. Met een uiterste krachtsinspanning wist Lucassen dit te voorkomen.

Toch was het vijf minuten na rust was het wel raak voor de Limburgers. Daan Huisman stond vogelvrij in het zestienmetergebied en scoorde de 0-1 voor VVV. NAC werd het na het doelpunt van VVV nog verder in het nauw gedreven. Met een aantal aanvallen kwam VVV steeds gevaarlijker uit. NAC hield stand en toen de storm van VVV voorbij was, ging het zelf weer aanvallen. Een wereld van verschil met het eerste kwartier van de tweede helft. NAC ging volle kracht vooruit en met resultaat want in de 68e minuut was het Boyd Lucassen die een afgeslagen corner prachtig in de verre hoek schoot.

Het doelpunt gaf NAC weer nieuwe moed. NAC viel aan en VVV loerde op de counter. In minuut 78 wist VVV één van de counters om te zetten in een doelpunt. Carl Johansson schoot de bal na opnieuw een scrimmage voor het doel in de korte hoek: 1-2. NAC gaf niet op maar het kwam niet meer tot grote kansen. Door het verlies gaan de Venlonaren NAC voorbij op de ranglijst.