NAC beleeft dramatische avond en verliest met 0-4 van Jong AZ

BREDA - NAC heeft zich in Wijdewormer niet kunnen revancheren van het verlies op VVV-Venlo van vorig weekend. De jongploeg van AZ was sterker en wist dit ook uit te drukken in de score. Dankzij doelpunten van Barasi, Allouch, Griffith en Meerdink keerde NAC met een 4-0 verlies terug richting Breda.

Robert Molenaar koos vandaag voor Vet in plaats van Van Schuppen. Verder gaf de trainer dezelfde namen als vorige week het vertrouwen. Sabir Agougil en Anselmo Mac Nulty zaten vandaag de laatste wedstrijd van hun schorsing uit.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. De snelle Iman Griffith haalde de achterlijn en gaf laag voor. Gelukkig voor NAC kreeg Soulyman Allouch zijn voet niet goed tegen de bal, waardoor deze kans niet verzilverd werd. Ook NAC kreeg een flinke mogelijkheid op de openingstreffer. Kaj de Rooij passeerde zijn directe tegenstander en legde de bal terug op Jort van der Sande. De spits zocht de korte hoek, maar daar lag doelman Westerveld in de weg.

Kort nadat Roy Kortsmit zijn ploeg nog op de been wist te houden met een uitstekende redding, was het in minuut achttien dan toch raak voor de Alkmaarders. Yusuf Barasi was het eindstation van een goede aanval: 1-0. Naarmate de eerste helft vorderde kwam NAC ietwat beter in het spel, met onder anderen een goede mogelijkheid voor Ody Velanas, maar tot scoren kwam NAC voor rust niet.

Kort na rust verdubbelde Jong AZ de voorsprong. De Alkmaarders combineerden zich een weg door de Bredase defensie en Soulyman Allouch rondde bekwaam af voor de 2-0. Na een uur spelen viel ook nog eens de 3-0. Nu was het Iman Griffith die met een droge knal zijn ploeg verder uit liet lopen, waardoor voor NAC definitief het doek viel in dit duel. Dit was niet meer om te draaien voor de ploeg van Robert Molenaar.

In de slotfase werd nog één keer gescoord. Dit keer was het invaller Mexx Meerdink die met een kopbal Roy Kortsmit wist te verschalken, waardoor NAC uiteindelijk met 4-0 verloor.