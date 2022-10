18-jarige Rowan tekent zijn eerste profcontract bij NAC: ‘Ik ben super blij en trots’

BREDA - De 18-jarige Rowan Besselink heeft afgelopen week een handtekening gezet onder zijn eerste profcontract. Rowan is bezig aan zijn derde seizoen bij NAC en maakt sinds deze zomer deel uit van het eerste elftal van NAC. Hij tekent een contract voor de duur van drie jaar.

“Rowan is een jonge speler die we de komende jaren door willen ontwikkelen tot een degelijke en moderne centrale verdediger”, vertelt Eric Hellemons over Rowan. “Het is de afgelopen periode hard gegaan voor Rowan, iets wat goed is voor zijn ontwikkeling. De komende jaren krijgt hij bij NAC de kans om zich verder te ontwikkelen door een intensief programma te draaien van trainingen, en wedstrijden.”

Rowan Besselink zette zijn eerste voetbalstappen op de amateurvelden van GRC ’14 uit Giessen. Op tienjarige leeftijd sloot hij aan bij Brabant United. Dit was een samenwerking tussen RKC Waalwijk en FC Den Bosch. Toen de samenwerking eindigde sloot Rowan aan bij de jeugdopleiding FC Den Bosch. In 2019 maakte hij de overstap naar NAC.

Afgelopen zomer mocht de jonge verdediger zich melden op het Midglas Trainingscentrum om de voorbereiding bij het eerste elftal van NAC mee te draaien. Na de voorbereiding bleef Rowan in Zundert en inmiddels heeft hij al zeven keer zijn opwachting mogen maken, waarvan driemaal in de basis.

“Uiteraard ben ik ontzettend blij met mijn eerste profcontract”, vertelt Rowan zelf. “Ik besef mij goed dat dit slechts het begin is. Ik ben een jonge speler en moet nog veel leren in trainingen en wedstrijden, maar ik ben super blij en trots dat ik dit bij NAC mag doen.”