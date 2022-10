NAC rekent pas in blessuretijd af met Hercules in eerste ronde KNVB Beker

BREDA /UTRECHT - NAC heeft het bekerduel in Utrecht op de valreep weten te beslissen. Odysseus Velanas was de gevierde man. Dankzij zijn doelpunt in de vierde minuut van de blessuretijd bleef NAC een verlenging en misschien wel erger bespaard.

Het complex van USV Hercules bleek niet geschikt voor het spelen van avondwedstrijd in het TOTO KNVB Bekertoernooi en dus werd uitgeweken naar de thuisbasis van Jong FC Utrecht: Sportcomplex Zoudenbalch. Robert Molenaar was niet van plan met andere jongens te beginnen. De enige wijziging die hij aanbracht in de basiself was het inbrengen van Thomas Marijnissen. Het was de eerste basisplaats voor de buitenspeler. Jesaja Herrmann moest genoegen nemen met een plaats op de bank.

Zoals te verwachten was het vanaf de eerste minuut NAC dat de klok sloeg. De eerste poging kwam van de voet van Sabir Agougil, maar zijn inzet miste richting. Basisdebutant Thomas Marijnissen kreeg de bal wel tussen de palen, echter stond doelman Pepijn Vonk zijn weg naar het openingsdoelpunt in de weg.

Verder gebeurde er niet veel in de eerste helft. Het was eenrichtingsverkeer richting het doel van Hercules, maar grote kansen waren er in de eerste helft niet. Het was oppassen voor de counters van Hercules, dat een aantal keer te vinden was op de helft van NAC.

Ook na rust was het geen kansenfestijn. NAC had het lastig met de de stugge defensie van Hercules. Na een omzetting, waardoor NAC met drie verdedigers ging spelen, ging NAC meer voorzetten geven. Hierdoor leek NAC steeds een beetje dichterbij het openingsdoelpunt te komen, maar het laatste zetje ontbrak steeds.

NAC was zich al aan het opmaken voor de verlenging, toen Ody Velanas NAC in de allerlaatste minuut toch de overwinning bezorgde. Hij schoot een laag teruggetrokken voorzet met een droge schuiver via de binnenkant van de paal in het Utrechtse doel.



De wedstrijd verdiende niet de schoonheidsprijs en NAC mag zichzelf in de handen wrijven met het late doelpunt. NAC is door naar de volgende ronde in het TOTO KNVB Bekertoernooi.