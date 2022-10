Inhaalrace komt te laat, NAC onderuit in Den Bosch

BREDA / DEN BOSCH - De uitwedstrijd van NAC gisteravond tegen FC Den Bosch heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, de ploeg verloor met 3-2.

NAC begon noodgedwongen met één wijziging aan de wedstrijd, middenvelder Odysseus Velanas kampt met een lichte blessure en was daardoor niet fit genoeg om te spelen. Sabir Agougil was zijn vervanger. NAC, dat vorige week nog met 0-3 had gewonnen van Dordrecht, begon slordig aan de wedstrijd. In de eerste 10 minuten kwam alleen Jort van der Sande tot een schot, maar dat ging ver naast. In de elfde minuut was het wel raak aan de andere kant. Na slap verdedigen aan de kant van NAC kon linksback Stan Maas ver opkomen en bezorgde de bal op een presenteerblaadje aan Faris Hammouti die zo de 1-0 voor Den Bosch kon binnenschieten.

Korte tijd later kreeg Den Bosch nog een grote kans toen Joey Konings met een mooie volley Roy Kortsmit onder vuur nam. De keeper redde echter knap. Hij leek zich bij die redding wel te blesseren en even nodig om bij te komen, na een korte blessurebehandeling kon hij de wedstrijd voortzetten. Den Bosch bleef daarna de sterkere ploeg en kreeg via Ahannach en Hammouti nog kansen op de 2-0.

NAC wisselde één keer in de rust, Javier Vet bleef achter in de kleedkamer, zijn vervanger was Vieri Kotzebue. Het mocht niet baten want in de 57e minuut kwam Den Bosch op 2-0 door een rake kopbal van Danny Verbeek. Reden voor Robert Molenaar om in te grijpen, hij brengt Boris van Schuppen en Thomas Marijnissen.

NAC is na de wissels sterker en op zoek naar een treffer, maar loop in de 73e minuut tegen de 3-0 van Konings aan. Lang kan Den Bosch niet genieten want slechts een minuut later maakt invaller Marijnissen een doelpunt, 3-1. NAC wisselt nog een keer, Kosiah komt in het veld voor Banzuzi. In de 84e minuut schiet Van der Sande dan eindelijk raak voor NAC en brengt de stand daarmee op 3-2. Daardoor krijgen we nog een aantal spannende minuten.

Ondanks de 4 minuten blessuretijd die scheiderechter Bas Nijhuis bijtrekt lukt het NAC niet meer om de gelijkmaker te scoren. Daardoor verliest de ploeg van trainer Molenaar met 3-2 van FC Den Bosch.