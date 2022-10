“Supporters” NAC zorgen voor ongeregeldheden na wedstrijd

BREDA / DEN BOSCH - Na de wedstrijd van NAC tegen FC Den Bosch op vrijdag 28 oktober zijn meerdere mensen vanuit het vak met NAC-supporters door een hek gebroken en in het familievak van FC Den Bosch terechtgekomen.

In Stadion De Vliert zijn na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en NAC ongeregeldheden uitgebroken. Meerdere mensen hebben daarbij vanuit het uit-vak een hek geforceerd en zijn vervolgens door datzelfde hek gebroken om zo in het vak met Den Bosch-supporters te komen. Daar hebben zij mensen mishandeld. Sportzender ESPN, die de wedstrijd live uitzond, heeft het voorval buiten beeld gehouden.

In een statement geeft NAC aan dit voorval zeer te betreuren. “Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor hetgeen zich hier heeft afgespeeld. We willen benadrukken dat geen enkele vorm van vernieling en geweld wordt geaccepteerd binnen onze club”, zo valt te lezen in een statement op de website.

Beveiligingscamera’s

NAC heeft de beelden van de beveiligingscamera’s in en rondom het stadion opgevraagd en zal de betrokkenen keihard straffen, zo geeft de club aan in het statement. Ook een groot deel van de aanwezige supporters heeft op het moment van het voorval zich duidelijk uitgesproken tegen de gedragingen van de groep die het nodig vond zich te misdragen.

Excuses

Namens de gehele club biedt NAC excuses aan aan de getroffen Den Bosch-supporters.