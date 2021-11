NAC speelt teleurstellend gelijk tegen Jong PSV

BREDA - NAC is er maandagavond niet in geslaagd om drie punten mee naar huis te nemen. Tegen Jong PSV werd niet gescoord. De wedstrijd eindigde in 0-0.

NAC Breda kon vanavond wel weer een overwinning gebruiken. Maar het lukte de ploeg niet om een vuist te maken tegen Jong PSV. In de wedstrijd met niet veel grote kansen lukte het beide ploegen niet om het net te vinden.

Voor NAC was het vooral De Rooij die in de tweede helft meerdere malen kans had op een treffer. De Rooij had echter weinig geluk. Tot twee keer toe belandde een poging van hem op de lat.

Het was de derde wedstrijd op rij dat NAC niet wist te winnen. De ploeg staat momenteel op de twaalfde plek van de Keuken Kampioen Divisie.